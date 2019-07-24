阿帕契直升機打刺針飛彈 台灣全球首例

2019-07-24 21:12

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院副院長孫大川昨偕同14名監察委員，巡察陸軍航空特戰指揮部第601旅，除聽取該部工作簡報，並視導地表最強AH-64D阿帕契武裝攻擊直升機的主要武器裝備；第601旅旅長表示，除了美國，我國是世界上唯二擁有阿帕契直升機的國家，也是第一個以阿帕契直升機打刺針飛彈的國家。

新聞稿指出，孫大川及該院國防及情報委員會召集人包宗和等14名監委，昨天下午前往陸軍航特部第601旅巡察，除聽取該部隊工作簡報，並視導阿帕契直升機、UH-60M黑鷹人員運輸直升機、OH-58D戰搜直升機的主要武器裝備，同時也視導阿帕契直升機的模擬機訓練，以及任務想定的實兵操演。

監委於座談會中，分別就阿帕契直升機維持戰備最低人力、飛官訓練時間及其成本、妥善率、直升機生命週期、零組件籌補、國內維修能量，以及兩岸武裝攻擊直升機的主要性能比較等提出詢問。

第601旅旅長表示，我國是世界上第一個擁有與美國現役阿帕契同型直升機的國家，也是第一個以阿帕契直升機打刺針飛彈的國家，戰力受到美方肯定。在妥善率方面，該部自2013年換裝阿帕契型機迄今，均達部頒標準。

包宗和提醒，在我國防經費拮据情況下，國軍仍編列超過千億元的鉅額預算，採購地表最強的阿帕契直升機，以及地表最好的黑鷹人員運輸直升機，後續並負擔高額維護費用，盼陸軍能落實裝備維護、培植優秀的飛行人才及專業維修人力。

此外，有鑑於近期第601旅曾發生數起重大軍紀案件，監委也期勉該部隊能夠進一步強化內部管理，改善軍紀狀況；對此，第601旅旅長表示，監委所舉重大軍紀案件，均為該部隊主動移送，該部隊對官兵採嚴格軍紀要求。

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