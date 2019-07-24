總統立委大選剩半年 檢察總長：已受理19件選舉案

2019-07-24 21:05

〔記者吳政峰／台北報導〕距2020年第15屆總統暨立委選舉僅剩半年，最高檢察署特於7月9日成立「查察賄選及暴力督導小組」，督導全國各地的查賄制暴成效，檢察總長江惠民24日於查賄記者會中表示，目前各地檢已受理19件選舉相關案件，並將透過今年新成立的科技查賄指揮中心，跨區聯合辦案。

江惠民指出，截至昨日，正副總統案件數達5件6人，其中賄選2件2人，其他案由3件4人；立委案件數14件14人，賄選案11件11人，其他案由3件3人，將透過雲端反賄數位平台與各地檢的科技查賄指揮中心，即時同步訊問、數位採證分析、證據即時傳輸、跨區聯合辦案、科技查核資金、智慧語音輸入及查賄資料庫，協調檢、警、調、廉跨機關合作，啟動查賄工作。

江惠民強調，經統計，今年各地檢新收「選偵」案件被告為原住民人數高達165人，不少原住民未釐清賄選觀念而誤觸法網，今年特別指示各地檢要向原民宣導法治教育，尤其是吃辦桌或是招待遊覽等模糊地帶，均應小心觸法。

江惠民特別關心原住民議題，指最高檢之前替布農族獵人王光祿提起非常上訴，最高法院向大法官聲請釋憲，至今無進度，江惠民希望大法官能盡速做成釋憲文，以憲法高度保障原民的文化，也可讓法律有所依循，設計出原民得以遵守的方向。

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