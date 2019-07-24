駐泰國外館新館落成 童振源：台泰關係里程碑

2019-07-24 19:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕駐泰國外館今天舉行新館落成啟用典禮。駐泰代表童振源表示，泰國館舍是我國在東南亞地區第一個以駐處名義購置的館舍，證明台泰兩國實質關係在各界多年來持續耕耘下有長足進展，更是雙方關係的重要里程碑。

駐泰國台北經濟文化辦事處今（24）舉行新館舍落成啟用典禮，童振源主持，台泰各界人士出席見證，嘉賓雲集，氣氛熱絡。觀禮的泰方政要涵蓋黨政軍警界，包括前副總理Phongthep Thepkanjana、前參議院議長Nikom Wairatpanij 及前友台小組主席、前參議員Prasert Prajoonsuksapan，也有多位各黨籍現任國會議員參加。

童振源致詞時表示，新館舍是經過數任代表努力得來的成果，更是我國在東南亞地區第一個以駐處名義購置的館舍，證明台泰兩國的實質關係，在各界多年來持續耕耘下有長足進展。

童振源說，新館整建工程經過幾番波折，終於克服困難完成，感謝泰國政府相關部門與許多僑胞和國人的鼎力相助，例如台商提供營建專業建議，讓工程能夠克服諸多技術障礙，以及諸多僑界先進協助改善設施等，讓新館更加便利及美觀。

童振源並強調，今天是台泰兩國關係史上的重要里程碑，新館是台灣人民與僑胞在泰國的家，也讓泰國朋友看見台灣。駐泰代表處全體同仁將繼續秉持創新及服務的精神，強化台泰雙邊夥伴關係與交流合作，嘉惠台泰雙方人民。

駐泰代表處新館是一棟3層樓的獨棟建築，位於曼谷市北方，距離廊曼機場約4公里，鄰近高速公路及鐵路，距捷運紅線樂喜（Laksi）車站約750公尺，鄰近泰國政府聯合辦公區，距離泰國外交部約10公里。

新館建物含前庭呈長方形，長約95公尺，寬50公尺，總面積將近4800平方公尺（3萊），空間寬敞。四周均有圍牆環繞，隱蔽性佳；建築物約占總面積三分之一，坐南南西，面北北東，格局方正。新館樓地板面積為4327平方米，將近是舊館舍的兩倍。

根據駐泰代表處資料，新館內左側走道設置台灣觀光走廊，行銷台灣各縣市的觀光特點，一樓中庭為台灣藝術展示區，展示台灣藝術家的畫作及攝影作品，三樓為台灣高科技展示中心，展出台灣各研究機構與產業協會的最新技術，是台泰高科技產業交流合作的良好場域。

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