韓國瑜「衝洞」爬樹助防疫？黃捷嗆：別作秀！填平害慘貓頭鷹

2019-07-24 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天巡視登革熱疫區時，爬樹、探水溝樣樣來，要求補洞防蚊。他爬上勞工公園旁榕樹稱「樹洞有積水，會長蚊子」，並對防疫人員說，自己爬得上來，別人也要上來補洞。對此，對蚊子頗為了解的高雄市議員黃捷不僅批韓將表演政治發揮到極致，要衝洞市長別作秀！她也警告，填平所有樹洞會造成五色鳥、貓頭鷹等生物在城市中難以存續。

黃捷下午在臉書發文，她首先批評韓國瑜不僅將表演政治發揮到極致，也再次將專業分工視為無物，「請問市民是選韓市長來做 爬樹與聞積水這種事情的嗎」？她建議市長，不如記得寫公文申請預算，並在高雄好好坐鎮，調度人力和資源，盡到決策者的責任。

黃捷也提醒，樹洞其實也是許多生物賴以為生的微棲地，例如五色鳥（台灣擬啄木）及貓頭鷹都是仰賴樹洞來築巢養育幼鳥，填平所有樹洞會造成此類生物在城市中難以存續。

至於填補樹洞是否有沒有用？黃表示，樹洞雖然會孳生病媒蚊沒錯，但檢查樹洞、投藥這件事情，本來就有專業的環保局跟衛生局人員會做，更何況要了解樹洞積水情形，也不用爬到樹上，許多樹木在胸口高度以下就有樹洞，大可不必挑高處的樹洞檢查，更何況市長對稽查病媒蚊真的熟悉嗎？能看出什麼端倪呢？

黃捷最後也建議市府，不用凡洞皆填，可審慎評估與分類，無法築巢的小洞可用發泡劑填平，不過仍須酌量使用，吸水後的發泡劑容易造成樹幹腐爛，進一步產生安全疑慮；能築巢且有遮蔽不至於被雨水大量沖刷的大樹洞，可盡量留給城市裡的「鄰居」，改以投藥進行防治，仍能同樣達到防疫的效果。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法