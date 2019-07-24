無障礙診所認證挨批差別待遇 身心障礙團體監院陳情

2019-07-24 16:04

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣障礙者權益促進會等團體，今赴監察院向監察委員王幼玲陳情，指衛福部次長薛瑞元在「無障礙友善診所」公聽會時，提及每種障別者相對是少數族群，未來要採「認證制度」，不會要求所有診所均達標準；身心障礙團體批評，薛竟說出違反身心障礙權利公約（CRPD）規範的言論，盼監委能主持公道。

障礙者權益促進會主任委員張惠美表示，本月2日，民進黨立委陳曼麗主持「無障礙友善診所」公聽會，但薛瑞元卻說身心障礙者是少數族群，推動全面無障礙診所非常困難，所以還是要集中，效益較好，未來要走所謂的「認證制度」，不會要求所有的診所通通達到標準。

張惠美強調，台灣於2014年已立法通過「身心障礙權利公約施行法」，就是要國家盡義務保障身心障礙者的人權，以及他能夠進出各個場所，特別是診所的權利，這在該法第9條無障礙環境裡也有提及。今天來陳情，是希望監院能糾正薛說「少數人」的錯誤偏差觀念，及差別待遇的「認證制度」。

張惠美指出，「認證制度」的施行方式有其困難，諸如腹瀉、頭痛、發燒、牙痛等急性症狀，我們還要去找認證的診所，這是差別待遇，一般人可以進去，我們卻無法，特別是在沒辦法做到完全無障礙的診所。

張惠美建議，衛福部可修正「醫療機構設置辦法」，這個衛福部自己就可以修，不用等內政部營建署來做，診所也可以規定，必須讓輪椅或行動不變的娃娃車可以進出，「無障礙就是一般人的基本人權，不應用人數來區分」。

提到生活中遇到的困難，張惠美說，她有2個小孩，她是坐輪椅的媽媽，每學期都帶小孩去檢查牙齒、視力，他們都很煩惱，要帶小孩到哪一個診所，這問題很大；有時候小孩發燒了，醫護人員叫小孩自己進去看，媽媽只能在外面乾著急，市長沒有看到、注意到我們的人權，特別的辛苦。

張惠美指出，台灣現在已進入高齡化社會，政府要推動分級醫療，就是改變診所就醫制度，考慮到不便者、高齡者進出的困難，全面考量無障礙設施。

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