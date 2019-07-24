網友最想問》佔全台菸品總銷售量10％ 董氏要求禁賣免稅菸

2019-07-24 14:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕國安局特勤人員涉嫌利用總統出訪走私9000多條菸品成難堪醜聞，事發至今衛福部和相關團體並未發表看法，長期推動禁菸的董氏基金會指出，我國長年來的免稅菸陋習和執法不嚴，導致台灣免稅菸銷售量竟佔全國總菸品銷售量的10%，較先進國家的不到5%多了一倍之多，呼籲「應完全禁止免稅菸品」。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，台灣機場免稅菸制度，長久以來早變成以合法掩飾非法，大量闖關到國內轉售獲取暴利的大漏洞陋習。

林清麗指出，依目前法律規定，入境旅客可合法攜帶一條免稅菸，但近年來台灣免稅菸品總銷售量，竟與成人入境旅客總人數相當，等於全國15%吸菸與85%不吸菸的台灣民眾，竟人人至少攜帶一條菸入境，超量走私闖關及各種違法夾帶腐敗問題嚴重且明顯，但主管機關怎麼可能不知道？

林清麗指出，新加坡完全禁止免稅菸品，違規攜入恐被罰款500元新幣（1萬1395元台幣），攜帶過量者甚至要面臨有期徒刑，另外澳洲只能攜帶25支菸入境、紐西蘭只可帶50支菸，鄰近台灣的香港及澳門則只可攜帶19支菸入境自用。

林清麗說，台灣免稅菸陋習與現有法令執行不當，導致台灣免稅菸銷售量竟佔全國總菸品銷售量的10%，等於每十包的菸品消費，就有一包菸是免稅菸，比率全球最高，全球僅見。

前國際抗癌聯盟（UICC）控菸辦公室主任、現台北醫學大學高志文老師指出，不少國人以為台灣非法菸品，是從漁船摸黑從海上走私進來，事實上台灣每年約1500多萬條（1億5千萬包）、價值超過150億台幣的免稅菸品，是從機場大門大大方方攜入。

高志文說，這不僅造成國家稅收重大損失，機場免稅菸犯罪走私集團包括部分不肖的海關、航空公司組員、免稅商店與旅行社、免稅菸品收購大盤商，及工作方便或經濟條件較佳常出國民眾，每年攜進價值1、200億的免稅菸。

而一般經濟條件較差，出國機會較少的勞動大眾，反而每包菸都必須付全額稅捐，造成賦稅上極度的不公義，也讓台灣民眾繼續得以較便宜的代價，繼續消費這個醫學上早已認定造成大量吸菸者生病與死亡的高成癮行為。

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