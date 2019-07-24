韓國瑜爬樹視察登革熱 專家：又搞錯重點

2019-07-24 13:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕高雄市長韓國瑜今日視察登革熱疫情，還突然爬上約3層樓高的樹，視察是否有樹洞積水形成「隱形危機」，引發熱議；國內蚊子專家、長榮大學榮譽教授陳錦生嘆，高雄市的登革熱疫情在市區，市區的登革熱病媒蚊以埃及斑蚊為主，埃及斑蚊棲息點跟人較接近，多在室內活動，孳生源也以室內的盆栽底盤、花瓶等積水容器為主，爬樹洞防病媒蚊「又搞錯重點」。

陳錦生說，登革熱病媒蚊有白線斑紋與埃及斑紋兩種，但以埃及斑紋的傳染效率較高，主因埃及斑蚊很敏感，一動就會飛走，往往要叮咬5到6個人，才會吸飽血，若是帶病毒的病媒蚊傳染力明顯，往往是登革熱防疫重點目標；白線斑紋較「憨」，不會亂動且會吸到飽為止，比較容易被發現打死。

兩種病媒蚊習性也不同，埃及斑蚊多在室內活動，孳生源以室內積水容器為主；白線斑紋多在戶外活動，孳生源以樹洞、戶外積水容器等為主，陳錦生說，以高雄市登革熱疫情為例，屬市區型的傳染，應著重埃及斑蚊的防治，與其爬樹洞，不如多宣導清除室內外積水容器。

此外，陳錦生說，戶外樹木若有樹洞只要下雨，樹洞一定會積水，「其實也並非得爬上去才會知道」，另外現在很多科技工具，像民眾使用手機自拍常有自拍伸縮棒，也可取代實際爬樹勘察；更重要的是，若樹高約3層樓，一般蚊子也不太會飛那麼高產卵。

陳錦生說，韓國瑜日前才提出新生態防蚊法，將金獅湖水位拉高，利用水中的魚來吃病媒蚊的孑孓，現在又有爬樹洞勘察登革熱疫情，只能說「重點又搞錯了」。

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