通霄鎮長選舉提供喪家免費接駁車被告賄選 法院駁回當選無效之訴

2019-07-24 11:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮長陳漢志於選舉時，被檢舉提供免費接駁車載送喪家親屬，且接駁車上司機、隨車人員都穿競選背心，車上也貼有競選標語請託支持。陳漢志涉賄選的刑事部分，一審被判無罪；民事部分，法官也認為難以影響喪家親友投票的意向，今天駁回落選人杜文卿對其提起的當選無效之訴。

去年11月24日舉行之苗栗縣通霄鎮長選舉，投開票結果，經苗栗縣選舉委員會公告由陳漢志當選。不過，陳被檢舉，提供中型巴士免費載送通霄地區喪家親友至台中 、後龍火葬場之服務，中型巴士車身上黏貼「通霄鎮長候選人陳漢志鞠躬」、「顧子弟拼經濟再造通霄」等字樣，並有陳漢志夫婦懇請支持之肖像，指派司機及隨車人員，身上穿著印有「通霄鎮長候選人陳漢志鞠躬」字樣，涉嫌賄選。

苗栗地檢署依賄選罪嫌將陳漢志起訴；地檢署及杜文卿也對陳漢志提當選無效之訴。不過，陳漢志涉及的刑事賄選部分，苗栗地院認為是人情義理、不構成賄選，判陳無罪。

民事當選無效部分，苗栗地院合議庭認為，陳漢志自2016年間即擔任「阿斌哥大愛協會」通霄分會站長，該會原即有慰問喪家、提供急難喪家補助等服務，從2016年5月起以中型巴士提供喪家免費接駁服務，也屬服務喪家的方式之一，且陳漢志迄今仍從事此項服務，所以服務時間未限定於競選階段，服務對象也不限於通霄鎮民，於過程中沒有拉票行為。

法官認為，且接駁服務所花費的價額，與一般致贈喪家花籃、罐頭塔等價格相較，並沒有過高，難以影響喪家親友投票的意向，喪家親友也不會將此項服務認知為賄選買票的對價。故認為陳漢志主觀上沒有賄選的犯意，所提供的免費接駁服務也不是賄選的對價，不構成選罷法第99條第1項交付不正利益之賄選行為，不構成當選無效，因此判決當選無效之訴駁回。

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