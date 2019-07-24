韓爬樹勘登革熱 柯：有些事情其實不要做啦

2019-07-24 11:31

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韓國瑜巡視登革熱疫區 爬樹稱「樹上有洞長蚊子」

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午在翡翠水庫主持「翡翠原水管工程動土典禮」後，媒體提問，高雄市長韓國瑜繼勘查水災出現捧水」行為後，為了視察登革熱疫情，爬上三層樓高的樹，查看樹洞是否有積水，是否作秀的成分高、有效果嗎？柯文哲先是回應「自然就好」，後又笑笑地補充一句「有些事情其實不要做啦」。

韓國瑜今天上午視察登革熱疫區，見公園旁榕樹，稱「樹洞有積水，會長蚊子」，於是爬樹看樹洞有無積水，遇巷道又趴地看水溝，見榕樹洞，要求要用環保材質，避免傷到樹體。

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