網爆吳宗憲去年就走私3千條菸？檢調將一併清查

2019-07-24 10:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕「爆料公社」小編昨晚貼文指出，自稱在機場上班的人士，早在去年8月就向社團私訊爆料指，總統府裡面有個官叫《吳宗憲》，一個人買了將近3000條免稅煙入關成功，但在網路爆料前，專案小組就掌握，國安局少校吳宗憲、張恒嘉已非初次走私，這是疑似為第3次，之前也是隨同總統專機出訪的機會，利用總統國賓行李禮遇通關夾帶「少量」香菸，案件目前如火如荼偵辦中，但對此網路爆料訊息內容，檢調也將一併進行清查。

「爆料公社」小編昨晚以「原來早在去年八月總統出訪巴拉圭時，官員就有帶3400條免稅菸入關成功，而且購買人也是吳宗憲!?」為標題，發文指出「小編去年2018/08/12接到私訊爆料，爆料內容是「我在機場上班 ，我手上有名單， 是這次總統專機飛機上所有人買的免稅商品，我實在嚥不下，總統府裡的官 買菸沒有依照規定一人兩條，總統府裡面有個官叫《吳宗憲》一個人買了將近3000條煙，為了他弄了一個貨櫃，不但免稅還再打8折，記者也不爆料，因為隨行記者他們只要有錢，想買幾條就幾條，這爆料出去有用嗎? 」當時小編因不能確定這個消息的真假，請對方到社團爆料，對方回稱怕爆料會因此丟了工作，只能私訊給小編代為爆料，因為沒有更多的證據，所以小編也存疑不敢發布，沒想到近日卻爆出同樣事件同一個訂購人。

國安局爆發利用總統出訪通關禮遇之便，夾帶9800條「團購」私菸入境醜聞，負責蒐集訂單的國安局少校吳宗憲、張恒嘉，昨訊後被台北地檢署認定有勾串及滅證之虞，依最重可處無期徒刑的貪污治罪條例之以公用運輸工具裝載漏稅物品等五大罪嫌聲押禁見獲准。

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