溜班法官遭檢舉 前檢座：把案子辦好較重要

2019-07-23 22:50

〔記者王俊忠／台南報導〕遭檢舉上班時溜班去釣魚、種花、種水果甚至疑有虛報加班的台南地院朱姓法官，被司法院鎖定調查。對於朱遭爆料1事，台南地院有基層同仁說，朱法官待人、對部屬都很好、裁判品質與風評都不錯，可能是遭內部法官同僚檢舉；1位曾對過朱法庭的前檢察官也說，法官與一般公務員不同，只要按時開庭、把案子辦好，上班時間是否都在辦公室，沒有那麼重要，應該是有人要整朱！

這位公訴任內對過朱法庭的台南地檢署前檢察官、現任律師說，據了解朱是屏東人、有原住民血統，我國原住民族群擔任法官算是少見，在朱開庭審案時對當事人態度會兇些，常遭到投訴、陳情，判案品質還好、還可以，「不能稱得上是高優品質」。

這位律師表示，據他了解，朱是資深法官了、已到退休年齡，隨時都可以退休。記得過去朱法官年輕時也是位檢改大將，後來從檢察官轉任法官，未能再升上去，可能因此意志消沈些，且朱目前是行政訴訟庭法官，工作比刑庭、民庭輕鬆些，可能多些時間去釣魚、種花果。

律師認為，檢察官、法官工作本與一般公務員不同，只要按時開庭、把案件辦好，有很多檢察官、法官會把案件帶回家加班辦，所以說上班時間是否都在辦公室，就沒那麼重要，有無把案子辦好？裁判品質良窳才是司法院該重視考核的重點，之前也有法官溜班到號子坐一整天炒股啊，希望司法院能多抓幾個辦案收錢貪污的法官，像這種貪污法官，司法院反而抓不到。

朱法官1位民間友人說，朱出身屏東偏鄉、近海港，有釣魚嗜好，會去釣魚、種花、水果，這是一種休閒勞動，總比花天酒地好，因為朱有原住民血統，個性較不拘小節、不會一板一眼，不像一般法官有的拘謹特性，但應該不致於犯大錯。

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