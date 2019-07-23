國安走私菸傷主子 國安單位嚴密配合層峰、檢調行事

2019-07-23 23:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕攸關總統維安的國安特勤人員竟利用總統出訪機會，走私近萬條免稅菸，引發喧然大波。而國安局在事件爆發後第一時間，已對外發布初步態度，但由於此案檢調已積極偵辦，加上蔡總統對此案高度關切，因此據透露，國安單位現階段將緊盯檢調偵辦進度，並儘速設想「防弊」作為。

由於檢調已積極偵辦此案，加上少校警衛官吳宗憲、張恒嘉2人已被羈押禁見，其餘8名軍職人員遭檢調約談者，也被諭令20萬元至50萬元交保；另加上總統對此事除大表震怒，也已明確下達後續處理方向，前國安局長彭勝竹引咎辭職、前總統府侍衛長張捷自請處分並調職，因此，為總統直屬的國安單位這二日就此案，對外顯得低調許多，未就案情或細節多作表述。

國安特勤人員緊隨警衛對象，也因此傳出利用出入境禮遇之便，私帶更多免稅菸之舉，已是長年之習。雖相關人士未對此多做表述，但強調，現階段最重要工作為「除弊」。

該人士說，現階段而言的工作方向，就是緊盯司法調查進度，落實行政調查，未來將就可能涉案人員，進行一對一約談，釐清案情來龍去脈。而對於外界所指的「陋習」，都亟需透過有效防杜作為，讓受外界議論的風氣到此為止。但這些皆須依照檢調單位抽絲剝繭，才能做出更精確的作為。

但由於國安單位對此案態度較為低調，也有數名國安體系人士認為，相關單位對於此案，應在許可範圍內更加公開、透明、果斷地處置，如果此事持續拖下去，不僅對國安人員士氣造成影響，也可能衝擊蔡總統的聲望和外界信任，甚至對蔡的選情增添不確定因素。

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