國安局少校吳宗憲、張恒嘉走私香菸 收押禁見理由曝光

2019-07-23 20:27

〔記者溫于德／台北報導〕國安局少校吳宗憲、張恒嘉今天上午遭聲押禁見，台北地院下午5點30分起續開羈押庭；法官考量兩人犯刑危害國家、社會秩序甚鉅，另審酌目前偵辦進度、犯罪金額等，加上被告有勾串之虞，裁准羈押並禁止接見、通信。

法官認為，依檢方聲請書可知，吳宗憲、張恒嘉均涉犯貪污治罪條例中以公用運輸工具裝載漏稅物品罪、稅捐稽徵法中逃漏稅捐罪等罪、菸酒管理法中輸入私菸罪等罪；且兩人並不爭執負責訂購菸品，而菸品透過公務車載運未經海關查驗等情況，符合犯罪嫌疑重大要件。

此外，兩人涉犯的罪屬於最輕本刑5年以上罪刑，涉案次數並非單一、金額也不低，若遭起訴判刑，未來量刑可能不輕，基於人性畏罪心理，不無可能與共犯或證人勾串或滅證，以免入監服刑，加上本案尚有部分訂購清冊尚未扣案，相關買受人也待檢察官逐一清查，在無法排除兩人與證人或潛在共犯可能串供前提下，足認有勾串、滅證之虞。

法院考量兩人犯刑危害國家、社會秩序甚鉅，同時審酌全案偵辦進度、犯罪金額、公共利益維護等，再佐以現今通訊軟體技術便捷、迅速、私密的特性，且兩人可能透過通訊軟體勾串共犯或證人等情，認為具保或限制住居等手段無法排除被告進行勾串，因此裁准羈押並禁止接見、通信。

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