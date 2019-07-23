林飛帆：韓國瑜非庶民「都是包裝出來的」

2019-07-23 18:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨副秘書長林飛帆今日下午接受鄭弘儀廣播節目訪問談及，「韓國瑜真的不是庶民，這都是包裝出來的結果」。他看到韓國瑜背後有一股威權勢力，正結合中國力量，習近平還有個工作小組要在2020年大選對付台灣，若2020年本土政權輸掉，過去種種改革將完全消失，這是自己最憂慮的一點。

對於日前拋出台灣須打造一個「非韓家園」議題，林飛帆談及，「非韓家園」是有一天他和朋友吃飯時，剛好聽到朋友跟他講這個梗，自己聽到後覺得滿有趣的，所以就拿來用。

林飛帆說，他之前有跟蔡總統談及，未來是否能夠在青年政策上接觸推動，所以考慮後就答應接任副祕書長。小英總統很肯定年輕世代投入，雙方陸續聊了幾次，有提到下一階段4年政策要有更多年輕人參與，去改變更多做法，雙方都同意未來就往這方向。

林飛帆透露，有徵詢過很多體制外NGO的朋友，看加入民進黨是否能幫忙他們什麼，民間朋友都同意他入黨，「他想了整整半年」，連羅文嘉秘書長開玩笑說「這是他談過最久的人事案」，其實父母都支持他加入。

為何不選擇時代力量？林飛帆表示，政策價值上沒有太大差別，一直都不覺得時代力量和民進黨，有什麼大綠、小綠的衝突，政黨都有各自主體性，核心價值理念沒有差別太大。

林飛帆強調，他選擇加入民進黨，不是因為時代力量有什麼缺點，而是看到2020年中國要併吞台灣的危機，習近平在2022年為尋求連任，對台必須要有積極政績，所以思考要如何維繫台灣本土政權。

林飛帆提及，2020年是對抗中國併吞的守衛戰，要保衛本土政權，他加入民進黨是希望能有更多的角色。自己沒有太多選舉打算，他希望熟悉政策和實務工作，這是選擇加入最希望了解的部分。

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