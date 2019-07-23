9200+600兩批走私菸 可能不止國安局涉案

2019-07-23 17:34

〔記者姚介修／桃園機場報導〕國安局利用總統專機走私香菸雪球越滾越大，可能有兩個集團走私香菸，原來黃國昌檢舉只有9200條香菸，但海關查扣卻有9800條，多出來600條可以確定是在機艙中，混在專機行李運回來，原本要暗度陳倉跟着國安局的一起出關，沒想到一起遭到查扣，這也意味走私香菸可能不止國安局一個團體。

據瞭解，總統專機的行李出境檢查是基於安全理由，每一件都需要X光檢查不可疏漏，但是回國就不一樣，外交部每次都會發函相關單位包括航警局、海關等單位都會收到「總統專機除隨行記者外，所有屬於專機隨行工作人員都是屬於國賓禮遇行李機邊免驗禮遇」，現場也是國安局完全指揮掌控，包括航警、海關都不得接近，更不用說檢查。

國賓禮遇和一般旅客不同，就是入境行李不需要經過X檢查，也成為這次利用總統專機走私香菸的漏洞，因為現場都是國安局主導，如果不是有人檢舉，9800條香菸就如入無人之境，混在國賓禮遇行李出關。

航空公司資深人員也指出，其實總統專機相關人員超帶菸酒已經是行之有年，甚至有可能高價商品都有可能隨著「機邊免驗出關」，也因為總統專機的「特權」，讓這種陋習越玩越大，這次才會毫無忌諱的加碼，也可以確定今年3月及去年7月國安局人員也是以同樣手法夾帶香菸入境，目前數量還在清查。

據瞭解，這次走私香菸出發前由華航網購後台購買9200條香菸，由於華航本身也沒有這麽多囤貨，所以分別向國內通路調貨，先行送往位於機場管制區內的華膳免稅品倉庫打包，隨後等待專機回國後拖到機邊當作是專機隨行行李機邊免驗出關。

熟悉機場出入境行李作業人士指出，一般的手續防治措施只適用在一般旅客及貨物，因為總統專機現場提升到國安層面，包括海關、航警、華航完全排除在外，當所有事物由國安局指揮與掌控，所有的反制措施形同虛設。

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