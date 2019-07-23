團購私菸已成陋習？ 王定宇：小英要求徹查後將不再發生

2019-07-23 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕國安局少校吳宗憲等人，疑似利用執行總統蔡英文出訪任務，訂購9800條免稅香菸欲夾帶入關，消息曝光後引發輿論譁然，蔡英文也震怒責令偵辦。對此，立委王定宇表示，不管是不是陋習，該嚴辦就嚴辦，蔡英文總統要求徹查，將從此革除多年來的陋習！

王定宇今日下午在臉書PO文表示，在私菸案爆發後，政府相關單位立刻做出處理：一、國安局長、特勤中心主任等高層立即下台；二、涉案人員立即約談嚴辦，二人收押禁見，八人交保候傳；三、長久以來把禮遇當牟利，未來所有隨行人員不再享有禮遇特權。王定宇也補充，絕不容許拿最基層的承辦人員交差，應該追查是自用或轉售牟利，面對的罪責大不相同。

至於這個陋習到底多久了？王定宇說，目前可知的從大安警衛室時代就有，甚至在馬英九任內的「久安專案」，其中某次也有購買四千多條煙的情形，這個陋習將在這次蔡英文總統要求徹底查辦下，不再發生。

最後，王定宇也質疑，到底是什麼「卡」可以一筆刷二百萬？卡是承辦的小官自己的嗎？王定宇指出，據他了解，卡是承辦人的，這種陋習團購，錢要先到位，然後放進信用卡帳戶，帳戶有這些錢，就可以「專案刷卡」。現在重點是團購或是轉售牟利，檢察官應該要很快交代。

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