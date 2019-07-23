若選立委柯P稱願站台 高嘉瑜向韓國瑜、小英喊話都來

2019-07-23 16:02

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今受訪說若台北市議員高嘉瑜參選立委，願幫她站台，高嘉瑜受訪表示，感謝柯一直以來都這麼挺她，並向總統蔡英文、高雄市長韓國瑜、柯文哲喊話，「歡迎大家一起來幫我站台」，強調若大家都支持她，都要幫忙站台，她樂觀其成。

高嘉瑜表示，和柯文哲的交情算不錯，兩人任何互動都很自然，也不需刻意迴避，就算兩人不是同陣營、非同黨，但也不用變成仇人或敵人，很多不同理念的朋友可以互相溝通、交流，彼此激盪不同想法，對台灣都是好的正面方向。

柯文哲今說和高嘉瑜是好朋友，高嘉瑜本來就很優秀，即使是支持蔡英文，仍是最好的立委候選人，柯也喊話，「她敢給我站，我一定去幫她站！」高嘉瑜對此回應，感謝柯市長一直支持她，其實她也沒什麼敢不敢的，她覺得有這麼多人如果願意支持、幫忙站台、對她給予肯定，都是好事，如果韓國瑜願意來，她也沒什麼不敢的，她認為在這種情況下，大家都支持她，都要幫忙站台，她當然也都樂觀其成。

媒體追問，是否在和柯、韓喊話站台？高嘉瑜說：「歡迎大家一起來幫我站台，小英總統、韓國瑜、柯文哲，如果都要一起在台上為我站台、要大家支持我的話，我都會非常開心跟感謝。」

至於是否擔心被外界認為是變色龍？高嘉瑜表示，大家都是以為台灣好的立場做論述，不可能每個政黨做的每件事都是對的，不可能我們所說的每件事都得到大家認同，沒有什麼變色不變色的。

此外，有傳言指民進黨要高嘉瑜選汐止區立委，跟立委黃國昌廝殺？高嘉瑜表示，確實最近在立法院和議會都一直有人在放風聲，不少人問她是否要選汐止區立委，她也很訝異為何有這樣的消息，但據她了解，是有心人想要一石二鳥，希望她選汐止，但現在黨中央也沒做這樣的規劃跟安排，她認為都是捕風捉影，有心人刻意操作，她個人還是會繼續留在內湖南港來努力替大家爭取更多權益。

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