國安人員帶私菸 藍營議員要林佳龍知所進退

2019-07-23 15:43

〔記者張菁雅／台中報導〕針對國安人員利用總統禮遇走私香菸，台中市議員李中與黃馨慧今日舉行記者會，認為這起事件是國安單位與華航公司的集團犯罪行為，不僅顯示總統蔡英文管理無能，交通部長林佳龍也應知所進退，負起政治責任。林佳龍則表示，昨天已要求華航徹底展開行政調查，也積極配合檢調單位偵辦，絕不護短，「究責無上限」。

李中指出，國安局少校吳宗憲利用總統禮遇走私9800條香菸，一位少校如何一次拿出600多萬元，這絕對不是1、2人就能完成，顯然是整個國安單位與華航公司的集團犯罪行為。除了國安局責任外，也應追究交通部及華航的政治與行政責任。

李中說，總統出國訪問，交通部責無旁貸負起專機任務的督導責任，主持專機會議的是林佳龍4月份剛任命的董事長兼總經理謝世謙，而主導專機任務的是曾任邱義仁機要的華航資深副總經理羅雅美，負責免稅品的則是空品部副總邱彰信，他是民進黨立委邱議瑩的弟弟，他們清楚知道採購物品清單，卻知情不報。

黃馨慧則表示，這起走私案是國安最大的漏洞、國安人員最大的恥辱，何以受過身家調查的國安人員還知法犯法，實在太離譜，從這事件也可以看出來蔡英文管理與用人能力有問題。

對此，林佳龍嚴正表示，他昨天已要求華航徹底展開行政調查，也積極配合檢調單位偵辦，釐清疏失和責任。關於這種違法行為，他也要求華航釐清歷年的狀況，並對外說明。

林佳龍強調，對於此案，他絕不護短，對於華航的疏失跟責任，「究責無上限」。

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