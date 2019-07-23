明年大選 雄檢、橋檢︰嚴防假訊息、境外資金介入

2019-07-23 16:39

〔記者黃建華／高雄報導〕因應2020年第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，高雄地檢署與橋頭地檢署共同召集大高雄地區警、調機關舉行查察賄選期前策略會議，就查賄策略凝聚共識，雄檢檢察長周章欽作成總結決議，除全力防範暴力介入外，假訊息、境外資金介入與選舉賭盤都將是偵辦重點。

本次會議由高雄地檢署檢察長周章欽、橋頭地檢署檢察長莊榮松共同主持，台灣高檢署高雄分署主任檢察官張金塗列席指導，調查局高雄市調查處處長秦太龍、南機站主任王大猷、航高站主任陳宇源、高雄市警察局長李永癸、刑事警察局偵查第八大隊及雄檢、橋檢的主任檢察官、檢察官均參與會議。

高雄高分檢主任檢察官張金塗致詞時表示，本次查察賄選期間，應多加防範不同陣營間因理念不同所衍生的暴力衝突、並蒐集選舉賭盤情資、加強查緝假消息避免影響選舉公平性，並應特別留意選前10日網路社群媒體公布民調結果之違規情形。

橋檢檢察長莊榮松致詞則指出，本次查察賄選除貫徹法務部部頒之選舉查察工作綱領外，另以提升情資佈建效率，強化科技查賄；利用行動裝置即時調查假消息；網路科技加強反賄選，作為大高雄地區本次查察賄選努力精進的目標。

雄檢代理襄閱主任檢察官曾靖雅、橋檢主任檢察官劉俊良、高雄市調處肅貪科科長李作善與高雄市刑大侯大隊長東輝並於會議中，分別就選情分析、查賄工作重點及具體策略、措施加以報告，各單位並就相關議題交換意見。

雄檢檢察長周章欽於會末總結時再次重申，本次選舉除查賄制暴外，應嚴防假訊息、境外資金介入選舉，各單位應「主動蒐集情資、審慎調查、積極查賄」，強化科技辦案提升整體效能，並透過各種反賄選宣導場合，教導民眾如何有效蒐證，鼓勵民眾共同參與，強化查察賄選的效果，以收淨化選風之效。

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