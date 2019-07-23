香港白衣人隨機打人事件 盧秀燕：自由民主不容暴力

2019-07-23 15:57

〔記者張軒哲／台中報導〕香港元朗21日深夜爆發白衣人隨機打人事件，許多民眾無辜被打，造成至少45人受傷，1人命危，外界質疑港府刻意縱容暴力行為。台中市長盧秀燕中午受訪指出，自由民主是普世價值，任何人都不該加害別人，強烈譴責香港白衣人暴力事件。

盧秀燕說，香港暴力流血事件檯面化，而且是在光天化日下，公然的流血暴力，非常不可取，一個進步城市不容許暴力事件發生，雖然不是發生在自己城市，仍要強烈譴責，因為自由民主是普世價值，任何人都不該加害別人，不容許這種暴力事件發生。

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