為選縣長鋪路？ 前彰化市長邱建富到鹿港打排球

2019-07-23 14:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕準備起跑？前彰化市長邱建富今天到鹿港為參加全運會排球隊加油打氣，邱建富還小露一手當年校隊主將的排球絕招，許多人好奇這是邱建富為了參選縣長進行鋪路之舉；對此，邱建富則強調，這一切都是為了排球啦！

邱建富說，他從陽明國中、彰化高工到嘉義農專，全都是排球校隊主將，主要是擔任舉球手與攻擊手，別小看他身高只有166公分，因為彈性好，加上對排球的熱情，打起排球可說是嚇嚇叫！

邱建富說，原本他是要加入籃球隊，但因為身高不夠，沒辦法入選，就改為加入同樣也很有興趣的排球隊，棄「籃」投「排」，從此愛上排球，也才會接任彰化縣體育會排球委員會主任委員的職務，並邀請許吉田老師擔任總幹事。

由於彰化縣排球隊自從2011年以後，就一直缺席全運會室內排球賽，今年睽違多年後，終於在邱建富大力支持下，召集縣籍學子組隊，明天就將啟程到桃園中壢參加室內排球資格賽，以取得進入全運會的決賽門票。

邱建富說，排球運動要向下扎根，將籌備「主委盃排球賽」與「中等學校班際排球大獎賽」，並鼓勵國小籌組排球隊，由於這次借用鹿港地區學校禮堂來練球，所以他才會到鹿港來為選手加油打氣，這一切都是為了推展排球運動！

邱建富說，他現在是民進黨彰化縣黨部主委，最重要的工作就是明年初的立委與總統選戰，今天是為了排球運動到鹿港，未來為了輔選，還會全縣趴趴走。

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