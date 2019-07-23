特勤私菸案 安定力量：民進黨不要報復黃國昌

2019-07-23 14:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕對於國安特勤人員涉及隨總統蔡英文出訪之便，涉及走私9800條菸品爭議，安定力量今表示，總統應該道歉並保證絕不再犯，且總統府秘書長陳菊也應該下台以示負責，同時肯定揭發此案的政敵時代力量立委黃國昌，希望執政黨不能對他挾怨報復。

安定力量首先呼籲蔡總統，不要護短縱容，必須展現元首知錯能改、壯士斷腕的承擔勇氣向國人道歉，並保證妥善處置，任內絕不再犯。不過也認為，陳菊作為法定的總統府機構負責人，必須下台負責以謝國人，如果蔡政府只是犧牲侍衛長與國安局長，對於官箴與責任不願深究，其用心如何國人都看在眼裡。

此外，安定力量也點名相關單位，包括外交部、交通部、華航對總統出訪的掌控，明顯失能或集體包庇，政務官及華航董事長是否該去職？若不去職，其理由應召開記者會詳細說明。

安定力量並質疑，檢察官與調查局是否敢徹查到底？如果連一名少校都可以操作集團性舞弊，出訪的外交國安官員有無其他挾帶或不法，檢調單位也務必給國人一個清楚交代。

安定力量更提到，與蔡英文最親近的內衛與總統府官員究竟有多少臭不可聞的弊案還沒爆發？黃國昌的問政雖有爭議，但針對這件大義滅親的爆料，安定力量給予正面肯定，也希望民進黨往後不要對黃國昌挾怨報復，讓屬於政治領域的事務回歸公共討論。

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