對46名韓粉開吉！罷韓食堂重開業︰1個都別跑

2019-07-23 13:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕撐過被韓市府「查水表」、被韓粉霸凌的鼓山釣客食堂，15日無預警宣布無限期「店休」，但經過幾天的思考，食堂決定重新開業，並向霸凌他們的46位韓粉提告，食堂表示，「沈默，不表示我們懼戰、霸凌，不表示你們敢戰」，這段時間來不理性霸凌他們的46位韓粉，一個都別想跑。

食堂指出，一直以來，他們都覺得台灣是個民主自由的國家，每個人都能有表達自己聲音的權力，所以他們堅持自己的立場與理念，適時反應他們這些日子的不滿，一直覺得韓市府會傾聽他們這微薄的聲音。

不過這一切，或許是他們的想法太天真，就在被霸凌、查水表的那一刻起，他們深深體會到，原來台灣的民主自由是因人而異。一路走來，當許多朋友告訴他們「不要認輸，不要低頭」的時候，他們遲疑了。

當他們只是一群手無寸鐵的店家時，該繼續堅持嗎？當尹立前局長及許多罷韓夥伴們的一句「抱歉讓你們受害了」，當下他們心裡滿是安慰，他們知道自己並不孤單。

食堂指出，這些日子裡，對於本店許多不實指控，毀謗，惡意言語侮辱的一共46人，經過與律師討論後，決定提告，愛與包容只是口號，愛與老木身體力行，所有支持捍衛食堂的朋友，釣客食堂選擇回來不退縮，回來跟理念相同的朋友站在同一陣線，一起對抗韓流，一起抵制、對抗不理性垃圾粉的霸凌，並決定將一日所得捐給「Wecare罷韓30」，以實際行動宣誓力挺參與到底。

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