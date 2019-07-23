香港元朗濺血 沈智慧︰凸顯一國兩制破局、破產

2019-07-23 13:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕香港反送中事件持續並引發多次濺血衝突，台中市立委沈智慧表示，任何暴力發生在香港都要譴責，支持港人治港的精神，對抗爭民眾無限同情，而且反送中事件更凸顯一國兩制是破局、破產，但認為台灣是主權獨立的國家，認為反送中事件「不會影響我的立委選情，這想太多，台灣與香港不一樣！」

沈智慧今天參加郵局「愛無距梨」郵政商城挺小農送愛台中育嬰活動中，面對詢問反送中衝突表示，希望港府要思考這是民主與人民的希望，不是香港人會做壞事，害怕說送中條例，而是要求的不過是司法的自由，自由很重要。

沈智慧再強調是反對一國兩制，反送中更凸顯一國兩制是破局，一國兩制是讓香港50年維持既有司法、生活、習俗，而不是提早30年把港人的司法權送回中國，這樣表示一國兩制是破局、破產。

至於香港反送中是否會影響國民黨選情，沈智慧表示，這是兩回事，香港不等於台灣，台灣是自始至終是主權獨立的國家，是當年中華民國在大陸與日本8年抗戰要回來的，今天台灣回歸到中華民國，台灣有自己的軍隊、司法權、自己選總統，但中華民國僅及於台澎金馬，我們是獨立自主的國家，與香港回歸到中國是兩回事。

沈智慧說，香港的精神是司法權獨立，現在香港法律不周，司法的管轄權要讓在海外及香港地區及海外要繩之以法，支持香港要求，港人治港的精神，應該要趕快修法，修訂港人治港的法律，並對抗爭的民眾無限同情。

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