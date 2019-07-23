南北勘災差別待遇？ 柯文哲：來台北關心不會比我更熟市政

2019-07-23 12:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市昨下午暴雨成災，引發諸多抱怨。對此，台北市長柯文哲今天受訪表示，昨天已經開始把所有淹水的地區跟去年做比對，重複的地方會優先處理。

柯文哲表示，你看我就不敢嘲笑別人就是這樣，極端氣候，誰遇到誰倒楣，北市目前系統設計是可以應付時雨量78毫米，若時雨量在78毫米還淹水，就要檢討是不是清淤還是甚麼有問題。

他坦言本來工務局有個計畫，希望在10年內要提高到88毫米，但算一算錢還是很高，不過今天早上開會已經把這問題拿出來討論，去年有一次強降雨淹水，這次強降雨也是淹水，發現有兩個地方是重複的，一個是東門捷運站的地下道、一個是小巨蛋周邊。

柯說，小巨蛋周邊去年工務局就有拿出來報告，是可以改善，但需要時間挖一些涵道，如果有計劃，也要確切跟人家講說，「好，我們按照這計畫走，到什麼時候它不會淹」，昨天已經開始把昨天所有淹水的地區跟去年做比對，重複的地方會優先處理。

對於同樣都是下雨釀災，中央包括行政院副院長陳其邁都親自到高雄勘災，徐國勇特別關心韓國瑜，對照台北市淹水，好像對柯比較差？

柯文哲卻是回說，我們是這樣啦，你如果要罵我一定可以回答一二三四哪個地方，我都有SOP，什麼地方做到、什麼地方做不到，剛說過，昨天已經開始比對去年跟今年兩次重複淹水的區域，一個是東門捷運地下道、一個是小巨蛋周邊，都會去寫改善計畫。

他還強調，不敢說做什麼事情一定一次都對，但是我的態度，你要批評就批評，批評我轉過頭去就開始一個一個修改，慢慢地建立一個新的心態，就是說把別人的批評當作改進動力。

聽到媒體解釋，沒有批評你，而是南北勘災好像有差別待遇？柯文哲也只說，問題是來台北關心，也不會比我更熟悉市政啊，來最多也是看一看就跑了，真的要講什麼一定被我們K的更慘。

至於外界質疑昨天淹水時也跟韓國瑜一樣在專訪？柯表示，他在專訪時手機一直在響，一直在回答，真正好的管理是制度，而不是首長一定要坐在那個什麼應變中心，現在進入網路時代，好的管理是不管你在哪裡，可以available這比較重要。

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