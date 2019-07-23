韓怨中央盯高市水患 蘇揆：淹273處不看高雄看哪裡？

2019-07-23 12:19

〔記者陳璟民／台北報導〕高雄市日前暴雨成災後，市長韓國瑜竟怨行政院盯著高雄，不看其他縣市，韓還希望中央額外補助淹水戶每戶二萬元，對此，行政院長蘇貞昌今早視察監理業務時受訪反問，高市淹水二百七十三處，台南市只有一處、屏東縣十五處，「不看高雄看哪裡」？

蘇揆表示，中央對於各地方災情，同樣關心，該給的補助，絕對不會少，呼籲地方首長防災救災時應該站在第一線，不能推託、怠忽，更不該神隱二十幾個小時後，突然冒出來，不知輕重頭尾就放炮，只懂得要錢，要錢也不照規定來，這絕非高雄市民之福。

媒體追問蘇揆，關於韓國瑜臉書貼文指「下水道是一座城市的良心」，稱現今市府清淤長度、重量等成效比過去三年加起來還多，前市長陳菊被如此檢討，是不是個委屈？蘇貞昌回應，數字會說話，台灣已經非常開放透明，大家檢驗一下就知道。

另，台東縣長饒慶齡昨天到行政院國家發展委員會，提出台東縣第三期綜合發展實施方（草）案，申請花東基金補助五十五點七億元，對此，蘇貞昌說，他當過最久的地方首長，了解縣市長為了地方建設，積極爭取中央補助，但中央要照顧全國，辦國防、外交、教育等，有些不是地方政府權責所在，大家都有重擔要扛，我們是一個國家，在同一塊土地上，當災害來臨，沒有分中央地方，一條心拚建設，團結努力才會建設有力。（12:50更新）

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