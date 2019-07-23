高嘉瑜批柯恐成歷史罪人 柯文哲：都還沒參選緊張什麼

2019-07-23 12:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲博取媒體曝光與聲量，近來火力全開重砲抨擊民進黨，先是嗆總統蔡英文做不好、罵行政院長蘇貞昌「不要臉」，還酸台灣只剩草包或菜包可選實在是糟糕，讓外界認為是參選起手式。對此，「友柯」北市議員高嘉瑜認為，柯文哲如果出來選2020，就是在幫助國民黨參選人韓國瑜，他可能就會變成歷史的罪人。

台北市長柯文哲今受訪笑說，「都還沒參選，她緊張什麼？」「但就視為表達她的意見，聽到一種聲音，OK。」

柯直言，這就是所謂綠營的基本心態，不過他還是希望選舉是正面選舉，而不是討厭民進黨跟害怕韓國瑜，「事實上我也知道政治動員最有效的是恐懼和仇恨」，但不希望2020是一種恐懼件跟仇恨的比賽。

他還不忘替高嘉瑜講話，稱「高嘉瑜是好朋友啦！她講的我知道啦！」

談到高嘉瑜被視為「友柯」議員，但在總統大選上，卻是挺總統蔡英文。媒體詢問柯，若高選立委，會支持她嗎？柯大大誇讚高嘉瑜本來就很優秀，即使是支持蔡英文，仍是最好的立委候選人，當立委OK沒有問題，本來就很適當，回想2016年，若當時民進黨提名高，搞不好就贏了。

至於不管選不選總統，會不會幫高站台？柯喊話，「她敢給我站，我一定去幫她站！」

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