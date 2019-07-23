香港元朗濺血事件 顏寬恒指民進黨選戰打反送中是刻意操作

2019-07-23 11:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於香港爆發元朗濺血事件，立委顏寬恒譴責暴力，但認為此為他國內政，民進黨若要在立委及總統選舉打出反送中議題，就是刻意操作。

至於前台北縣長周錫瑋說中國已有改變，顏寬恒表示，每一個人都有每一個人見解及感受，他尊周錫瑋的言論。

香港元朗站爆發濺血事件，立委顏寬恒表示，本來就不應該有暴力，暴力就該譴責。

顏寬恒表示，中國與香港的問題，是他人的內政，中國有中國的國防，台灣有台灣軍隊，本就互不隸屬，各行不同政治制度，若民進黨想要在立委及總統打香港反送中的議題，就是刻意操作。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法