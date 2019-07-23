旺中承包國軍保險近10年 台灣基進：國安恐「未戰先亡」

2019-07-23 10:51

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣基進今指出，我國國軍的團體意外險，近10年來竟全數由旺旺集團旗下的「旺旺友聯產險」承包，上至總統府軍職人員，下至一般國軍役男，其個資全握在公認服膺中共意志的旺中手上。台灣基進強調，此情形將讓國安面臨紅色風險，恐讓國安未戰先亡，國防部應盡速出面說明及撤換投保公司，給國人一個交代。

台灣基進發言人陳柏惟上午召開記者會指出，旺中集團是公認的「中國在台代理人」，日前英國《金融時報》才踢爆中國國台辦直接介入旺旺集團旗下媒體運作，國軍卻把意外險交由旺旺集團旗下的旺中友聯產險承保，「這真的是非常危險且離譜的事！」

陳柏惟痛批，旺旺承保國軍保險一事，其實早在2012年就引起社會高度疑慮，時任國安局長蔡得勝在立法院接受質詢時，曾允諾「明年就換約」，但至今過了6年，卻還是由旺旺友聯承包，「難道台灣只剩下一間保險公司了嗎？」

陳柏惟強調，由美、英等國組成的情報交換網「五眼聯盟」，日前才剛警告台灣，銓敘部資料大量外洩恐導致八大情治單位人員個資被中國人員掌握，現在又發現國防部把國軍意外險交由旺中承保，令人憂心。

陳柏惟強調，國防部一年編列3000多億預算，但很可能因為讓旺中集團承保國軍保險，導致防衛戰力大打折扣，呼籲國防部出面給個交代，也希望立法院下個會期能夠趕快通過「中共代理人」相關法案。

台灣基進戰略企劃部主任顏銘緯也指出，根據政府採購網資料，「國防部軍備局採購中心」從2009年起編列每年2億以上的預算向旺旺友聯投保「國軍官兵團體意外保險」，2014年後改由國防部投保至今，被保人包含國軍現役官兵、軍校學生及軍事訓練役男，上至總統府、國防部、國安局、海巡署到中科院的軍職人員均需進行投保。

顏銘緯直言，國防部以「低價得」的方式讓旺旺得標，恐讓國安付出極大代價，因為旺中是公認服膺中共意志的紅色企業，不只是紅色媒體，更是掌握所有國軍個資的紅色巨獸，不只嚴重影響全體國軍權益，更把台灣國安暴露在風險之中。

顏銘緯表示，旺中掌握整體國軍人員個資將近10年，投保時包括身分證字號、階級、出生地、受益人等資料，全部都要交給這家被認為是執行北京意志的公司，就連金融時報、鴻海前董事長郭台銘都認證旺中是中共打手，此情形將讓國安「未戰先亡」，國防部應盡快給個交代。

國防部︰沒有官兵個資外洩情事

對此，國防部發言人史順文表示，經查該公司為經濟部合法登記廠商，並非經濟部投資審議委員會公告的陸資來台投資事業名錄廠商，且本案契約也已明確律定不同意開放陸資廠商參標，並要求廠商完成保密切結，符合決標廠商資格。

此外史順文也強調，國軍團體意外險是依官兵總人數辦理加保，投保名冊、官兵個資並未提供給承保公司，僅有在官兵發生意外、必須出險時，才會提供傷亡通報等資料來申辦理賠，且承保公司需受金融監督及「個人資料保護法」規範，沒有官兵個資外洩情事。

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