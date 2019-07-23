年輕票跑掉一半以上 韓國瑜批：網軍帶風向

2019-07-23 08:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕在各項民調中，高雄市長韓國瑜的年輕人支持率偏低，他認為這是網軍帶風向，有計畫的抹黑扭曲他，且他也沒有網軍。

韓國瑜昨晚接受政論節目《平論無雙》電視專訪，時間長達近2小時，主持人問他說：「民調中，支持你的年輕人愈來愈少，跟去年比大概跑掉一半以上，為什麼？」

韓國瑜表示：「他關心，但是不擔心」，年輕人一定會了解，所有總統候選人，最在意、最關心年輕人前途的，就是韓國瑜。

韓國瑜說，只是這段時間，有計畫的抹黑、扭曲，像包括議會質詢3、40分鐘，剪成3、40秒，「這3、40秒都是我們最弱的，剪得可以得到政治利益」。

韓國瑜舉例說，到行政院會也是這樣，開完會後影片一出來差點昏倒，像這些都是有計畫的，尤其堂堂行政院搞小動作、荒唐可笑，所以年輕人被這些影響。「而且我沒有網軍，網軍是0」。

主持人問他「你覺得這些是網軍刻意操作？」韓國瑜答說，網軍帶風向百分之百有效果，像賴清德就是被網軍打趴的。

韓國瑜質疑，這些網軍誰在養？有沒有進到各縣？甚至各鄉鎮？這些網軍有沒有在海外，永遠讓警察抓不到，有沒有假想敵中隊，就是表面上支持韓國瑜，卻專門搞破壞，殺人放火丟炸藥？

韓國瑜批說，「這一連串目的，就是要削弱我的年輕票」，但有朝一日，年輕人會知道，韓國瑜無時無刻不在擔心年輕人的前途，所以10月1日青年局要成立，財政困難下，還預計撥3億，幫高雄年輕人創業，並不停招商引資。

韓國瑜對年輕人喊話說：「年輕人最後知道，關心年輕人的是韓國瑜的時候，他會變，所以我對年輕票的流失，我是關心但不擔心」。

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