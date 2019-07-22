香港白衣人施暴 國民黨︰譴責暴力對待群眾運動

2019-07-22 15:43

〔記者林良昇／台北報導〕香港昨深夜到今凌晨發生白衣人在元朗地區無差別對民眾施暴的事件，國民黨今表示，譴責用暴力方式對待群眾運動，應依法嚴查，港府也應持續與民眾加強溝通。

國民黨副發言人黃心華今表示，國民黨譴責用暴力方式對待群眾運動，對於以組織性的方式煽動暴力，應依法嚴查。

黃心華說，香港的法治精神向來為亞洲所稱羨，呼籲港府持續與民眾加強溝通，讓民眾心中的不信任感得以化解，並以維護在港民眾的切身權益為前提，回歸政策和法條的討論，以理性化解危機。

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