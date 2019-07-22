中共一國兩制台灣方案 軍智庫：反送中推遲仍應審慎看待

2019-07-22 13:02

〔記者涂鉅旻／台北報導〕香港「反送中」運動尚未停歇，包括中國在香港施行「一國兩制」，以及中共欲用「一國兩制」拉攏我國等議題皆引發討論。我國國防部智庫「國家安全研究院」近日發布報告，就中共處理「逃犯條例」一案看待「一國兩制」作為。該報告指出，雖「一國兩制台灣方案」在「反送中」等背景下暫緩推促力道，但中國仍持續深化影響我國政治、經濟、社會與總統大選，我國未來仍不可不審慎因應。

香港「反送中」運動至今進入第七週，數十萬香港民眾昨日參加示威遊行，但香港警方昨深夜驅離民眾之時，竟有「白衣人」攻擊參與遊行的民眾與媒體，造成數十人受傷。且有在場媒體指控，香港警方對「白衣人」的暴行，採取放縱態度，並未加以制止。

由於香港「反送中」運動持續延燒，中國對香港採取的「一國兩制」成效，以及中國欲對我國採取「一國兩制台灣方案」等，都成討論焦點。對此，我國國防安全研究院7月12日發表週報，並就中共處理香港「逃犯條例」一案，檢視中國國家主席習近平對於「一國兩制」的「收」與「放」。這份由國防院國家安全所長李哲全所撰寫的報告提及，香港「反送中」風潮與北京對台拋出的探索「一國兩制台灣方案」，都涉及習的「一國兩制」決策。

另對於香港暫緩修訂「逃犯條例」，該報告引用美國《紐約時報》論點，認為是習近平上任來「最大的讓步」，中國對於支持香港修訂「逃犯條例」的支持無庸置疑，且香港特首林鄭月娥對群眾的訴求強硬以對，與北京的支持有直接關係。但在香港民眾上街以及國際關切下，港府最終宣布暫緩修例。

「一國兩制台灣方案」聲浪已趨於沉寂

至於中國對我國拋出探索「一國兩制台灣方案」可行性一事，報告認為，香港「反送中」對此議題有明顯影響，包括投入國民黨總統初選的韓國瑜、郭台銘皆表態反對，國民黨文傳會也針對前國民黨主席洪秀柱等人赴中達成「促進和平統一共識」一事，認定此為洪的「個人行為」；另外，民調也顯示，我國除了少數傾統人士，響應「一國兩制台灣方案」的聲浪已趨於沉寂。

對於未來發展，該報告認為，習近平上任六年多來，因鐵腕反腐樹敵頗眾，加上政策左傾、美中貿易戰、科技戰升級，習的執政須在內憂外患中前進，因此北京對香港掌控，可能須視情況作出必要讓步，但這都只是施政節奏與力度調整，絕非放棄。預料未來中國依然逐步緊縮「兩制」空間，直到實現「只有一國，沒有兩制」。

中國企圖左右明年初總統大選

對於中國拋出「一國兩制台灣方案」部分，該報告提及，從習近平2014年會見我國統派團體、今年初拋出「習五條」，加上中共政協、中國國台辦的「一國兩制」論述，且至近期，中國國台辦發言人仍稱「一國兩制」是解決台灣問題最佳方案，但在反送中風潮與我國總統參選人公開拒斥之下，中國暫時放緩該方案推促力道，持續深化對我國政治、經濟、社會影響力，甚至左右明年初總統大選結果，應是現階段更務實作法，但我國對於暫時沈寂的「一國兩制台灣方案」，仍不可不審慎因應。

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