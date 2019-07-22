2020大選若「四腳督」郭台銘參選勝負將大洗牌

2019-07-22 11:55

〔記者謝君臨／台北報導〕自稱「中華民國最強外掛」的前鴻海董事長郭台銘，雖於國民黨總統初選民調中敗給高雄市長韓國瑜，屈居第二，不過，郭對明年總統大選仍有決定性的影響；根據最新民調顯示，如果郭台銘退黨獨立參選，將強烈衝擊2020總統選情，其中韓國瑜首當其衝，將退居第二；總統蔡英文相對獲利，躍居第一。

台灣民意基金會今舉辦「新形勢下的2020台灣總統大選」民調發表會，由基金會董事長游盈隆主講，並邀請丁庭宇、林濁水、徐永明等知名學者專家與談。

民調顯示，若明年大選出現國民黨、民進黨對峙，有45%支持蔡英文，支持韓國瑜的有40.1%；而當台北市長柯文哲投入大選後，選民投票傾向出現轉變，有33.5% 支持韓、32.6%支持蔡、25.5%支持柯，韓反超前蔡；不過，若郭台銘脫黨參選，排序又再將洗牌，韓首當其衝。

民調詢問：「台灣首富郭台銘在國民黨總統初選輸給韓國瑜。如果郭台銘脫黨參選，加上韓國瑜、蔡英文、柯文哲共4人競爭的話，您會傾向支持誰？」結果發現，29.7%支持蔡、29.3%支持韓，18.3%支持柯，15.9%支持郭。

游盈隆表示，如果郭台銘退黨獨立參選，將強烈衝擊2020總統選情。韓國瑜首當其衝，將退居第二；蔡英文相對獲利，躍居第一，雖然和韓國瑜差距只有0.4個百分點；柯文哲受創最深，減少7.2個百分點，形同被郭台銘沒收贏的可能；至於，郭台銘則在4人競爭中敬陪末座，

游盈隆指出，郭台銘要超英趕韓也許困難重重，但民調顯示，他的確具有和柯文哲一樣的「勒索潛能」，參選與否都會是2020總統大選不可忽視的變數。

本次調查時件為7月15日、16日，以全國20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本數1089 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。

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