香港白衣人無差別攻擊市民 民進黨：譴責港府放任暴力團體

2019-07-22 11:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港反送中活動遊行昨日再爆衝突，數百名白衣人在元朗無差別毆打市民，民進黨發言人李晏榕今日表示，對於港警昨日以催淚彈、橡膠子彈攻擊遊行民眾，並默許身份不明白衣人進入地鐵站，以棍棒毆打無辜市民，造成民眾受傷，其暴力行徑極為惡劣，民進黨予以嚴重譴責。

李晏榕也呼籲港府，不要再漠視民眾抗爭的訴求，要清楚知道不願傾聽香港人民對民主追求的聲音，是當前香港社會動亂升溫的主因。

「台灣應以史為鏡、以香港為鑑！」李晏榕指出，今日的香港，不止可能是未來的台灣，更是三十年前台灣曾發生過的真實場景，台灣人民上街頭，爭取民主及應有的權益，卻被警察毆打，甚至被黑道威脅。

顯見，民主、自由、法治的普世價值，天生就是威權政府的敵人，中共亟欲讓民主和威權並存，只會一再凸顯「一國兩制」的荒謬。

李晏榕表示，港府若真要成為香港人民的政府，就必須有一個接受人民直接選舉、傾聽人民聲音的領導人。

任何以北京馬首是瞻的施政作為，都無法真正迎合香港人民的需求，當今香港就是最好的例證。讓香港實現真正意義的民主自由選舉，才能符合香港真正的利益、才能確保香港當今的國際金融地位。

李晏榕指出，對於昨日白衣人無差別攻擊無辜市民，更凸顯出香港特定暴力團體已受到北京當局的滲透和控制，藉由暴力行動，鎮壓百姓。

李晏榕強調，我們無法忍受現在的香港，成為未來的台灣。我們必須立即研擬一套對抗北京滲透、反制中共政治代理人的完善制度，以遏止北京在台代理人藉由各種威嚇手段，衝擊台灣社會穩定和民主體制。

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