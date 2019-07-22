蘇內閣上任半年 民調：4成8民眾滿意表現

2019-07-22 10:49

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院長蘇貞昌上任至今已半年，最新民調顯示，在20歲以上的成年人中，有4成8的人基本上滿意蘇內閣的表現，有4成5的人不滿意，滿意的人比不滿意的人多3.6個百分點；不過，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，相較上個月，滿意蘇內閣整體施政表現的人減少4.4個百分點，無疑是一個新的警訊。

台灣民意基金會今舉辦「新形勢下的2020台灣總統大選」民調發表會，由基金會董事長游盈隆主講，並邀請丁庭宇、林濁水、徐永明等知名學者專家與談。

民調詢問：「行政院長蘇貞昌今年1月上任，已經半年。一般說來，您滿意或不滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現？」結果發現：15.9%非常滿意，32.4%還算滿意，21.7%不太滿意，22.8%非常不滿意；換言之，有4成8的人基本上滿意蘇內閣的表現，有4成5的人不滿意，滿意的人比不滿意的人多3.6個百分點。

游盈隆分析，與上月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人減少4.4個百分點，不滿意的人增加6.3個百分點，這意味著過去這1個月，台灣社會對蘇內閣的整體施政表現的感覺出現大幅改變，滿意的人比不滿意的人只多3.6個百分點，和上個月差距14個百分點，這無疑是個警訊。這段期間究竟發生何事？值得推敲。

游盈隆指出，蘇內閣目前整個施政風格可以形容為「救火隊內閣」，哪裡有火，就迅速前往滅火，號稱最接地氣。當然，蘇內閣也絕非沒有爭議，最近剛通過的「公投法」修法，制度性廢除公投綁大選，是一個影響深遠的重大政策，在野的國民黨為此上街抗議，社會各方也多所質疑。

游盈隆認為，蘇內閣施政滿意度和蔡總統聲望有重要的共變關係，事實上，蘇內閣施政滿意度高低就是蔡總統聲望的一項重要指標，唇亡齒寒，良有以也。

本次調查時間為7月15日、16日，以全國20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本數1089人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。

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