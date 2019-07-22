「一堆去年不實的積水假訊息」 網轟花蓮王：睜眼說瞎話

2019-07-22 01:00

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局21日公布，高雄去年0823下一整天雨，平地「日累積雨量」幾乎是今年0719下6小時雨的兩倍降水量；前花蓮縣長卻在臉書上，用去年0823高雄市的總雨量與今年0719仁武總雨量相提並論，還稱今年的淹水是「一堆去年不實的積水假訊息」，被網友砲轟「花蓮王住高雄嗎？」

傅崐萁21日深夜在臉書發文表示，「比較高雄去年823與今年719降雨情況，823高雄時雨量68毫米、總雨量108毫米，3天後才消退；719高雄仁武時雨量127毫米、總雨量平均168毫米，40分鐘積水迅速消退」，他認為，「人在做天在看，拿一堆去年不實的積水假訊息出來，不就是讓當地市民更看清這群人的醜陋心態，打臉自己」。

其實中央氣象局早已公布，以降雨強度來看，0823當天最大平地時雨量在高雄大寮區111.5毫米；0719最大時雨量出現在高雄仁武區126.5毫米，這兩次豪雨事件降雨強度相當，都是一定會淹水的等級，只是今年降雨時間集中在7月19日下午1點到下午5、6點，0823則是持續一整天。

氣象局也表明，以日累積雨量來說，0823平地累積雨量最高在旗山區476毫米，山區為六龜鄉548毫米；0719平地累積最高為小港區271毫米，山區以茂林最高95毫米。氣象局表示，去年豪雨累積雨量是今年的快2倍多，且無論山區、平地時雨量皆超過。

傅崐萁的臉書貼文被分享到罷韓臉書社團「公民割草行動」後，引發大量高雄民眾不滿，網友們憤怒表示，「他想當行政院長啦」、「又一位在睜眼說瞎話的韓粉」、「妖魔鬼怪」、「住海邊，順便刷一下存在感」、「花蓮王散佈假消息？需要再抓起來？」、「超扯的，當過縣長的人用錯誤資訊帶頭造謠」。

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