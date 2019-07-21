卓榮泰晚間到台東參加「DDP姊妹幫回娘家」座談

2019-07-21 22:25

［記者王秀亭／台東報導］民進黨中央黨部因應2020總統及立委選舉，凝聚、團結婦女組織力量，首場「「DPP姊妹幫回娘家」選在台東起跑，民進黨主席卓榮泰晚間出席餐會時表示，台東是台灣第一個迎接日出的地方，而日出代表希望，民進黨盼承接希望守護台灣。

「DDP姊妹幫回娘家」座談會從台東縣起跑，約有300名婦女今天晚間齊聚台東市娜路彎大酒店，了解民進黨執政三年成果及布建婦女組織任務，卓榮泰特地搭乘火車抵達台東，與台東婦女見面。

卓榮泰表示，台東是日昇之鄉，也代表著希望，盼看到希望帶來的溫暖與力量，姐姐妹妹們支持「辣台妹」順利連任外，台東民眾還要支持專業優質的立委劉櫂豪順利連任，另外，台東也是在離島以外，離中央黨部最遠的地方，把台東設為第一站，是要以行動證實民進黨用心看見台灣每一寸土地。

對於今天總統蔡英文面對喜樂島組黨挑戰，及台北市長柯文哲可能參選，在美國提出團結「台灣派」、「中華民國派」一說，卓榮泰說，「中華民國是台灣」已是共識，無論支持中華民國或台灣，都應團結，因台灣目前有內在威脅及外在敵人，且國內有些人對中國存有很大的幻想，喚起保台抗中意識，才能真正解決內部紛爭，只要團結就更有力量，敵人的力量會小很多。

卓榮泰指出，民進黨是台灣執政黨，一定拿出誠意，擘劃好蔡英文總統連任後的未來國家藍圖，讓大家看到民進黨繼續執政後，有能力保衛台灣人民，這也是大家整合在一起的最大力量。

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