扯！周錫瑋不識「李明哲」 網：外國人還比他清楚「台灣公民」被失蹤

2019-07-22 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕周錫瑋在《德國之聲》18日發布的專訪影片中，表示不清楚人權鬥士李明哲是誰，令主持人大感訝異，還讓主持人為他簡短解釋這位「台灣公民」的經歷，也令網友感嘆，作為國民黨的指標性人物，卻沒聽過這位「被」失蹤、還被中國政府指控犯下「顛覆國家罪」的台灣公民李明哲。

台灣人權促進會（Taiwan Association for Human Rights）今（21日）也在臉書粉專發文分享「誰是李明哲」的雙語字幕影片與文字版懶人包，指出李明哲在中國獄中受到的各種待遇，皆違反中國的《監獄法》，也違反聯合國的《囚犯待遇最低限度標準規則》，期望能夠喚醒各界更多對李明哲案的關注。

根據《德國之聲》專訪周錫瑋的影片，當主持人賽巴斯坦（Tim Sebastian）問周錫瑋，是否曾為台籍人權鬥士李明哲「發聲」過嗎？周錫瑋的第一反應卻是，皺眉並露出困惑表情，僅吐出一句「李明哲？」主持人再放慢咬字速度重複，周錫瑋仍然一臉茫然，這時主持人詫異問道，「你連他的名字都不知道？」周錫瑋簡短坦承:「不知道（No）」。

主持人於是簡短介紹了一下李明哲的處境，台灣公民李明哲在「被」失蹤後，被中國政府指控「顛覆國家罪」因而入獄服刑。世界各地的人權組織一直在努力救援李明哲，並要求中國當局將他釋放。而李明哲在獄中的處境更是艱難，基本人權更嚴重受到迫害。

根據臉書粉專「台灣人權促進會」分享的李明哲事件的文字版懶人包 指出，李明哲只因自己在臉書、微信、QQ上的網路言論，就被中國政府逮捕，而中國法院更在2017年11月28日依據這些網路言論，以「顛覆國家政權罪」將他判刑入獄。

李明哲的妻子李凈瑜表示，監獄只提供腐敗食物，以致李明哲體重迅速下降30公斤，甚至在未通知家屬的情況下，將李明哲任意移監，而李明哲在原監獄的保暖衣物更被全數丟棄。至今，李明哲仍無法對外通信，也無法收到所有外界寄過去的信件，甚至連李凈瑜所寄去的信也都在審查半年之後才能收到，異於其他獄友待遇。

以上各種待遇皆違反中國的《監獄法》，也違反聯合國的《囚犯待遇最低限度標準規則》。

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