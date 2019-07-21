「抗中保台」彰化青年巡講團 前進菜市場開講

2019-07-21 14:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕站出來！「抗中保台」彰化青年巡講團深入菜市場開講，年輕人不再躲在網路世界發聲，而是直接接觸人群，有人喊讚，有人塞芭蕉、豆花，但也有人直接撕毀傳單或是破口大罵，對於兩極化的反應，青年巡講團堅定立場強調，仍會持續下去，因為「只剩下半年， 台灣一定要贏」！

發起「抗中保台」彰化青年巡講團的彰化縣磺溪文化永續協會幹部楊子賢表示，昨天到彰化市民權市場、鹿港老街，今天繼續到溪湖菜市場、和美黃昏市場分發傳單，原本想要進行短講，但發現菜市場聲量大，短講效果有限，改以分發傳單為主。

楊子賢強調，在分發傳單的過程，也讓青年學子直接感受到兩極化的反應，有人大聲說讚啦，但也有人破口大罵；有水果攤連忙塞芭蕉給他們，還有人專程買豆花來讓他們消暑，但也有人則是一拿到傳單，就馬上撕毀，宣講團還會把撕掉的傳單撿起來，以免成為垃圾飛揚。

「這也是震撼教育！」楊子賢說，以往都是同溫層在網路世界發聲，這次是走入菜市場的初體驗，群眾的回應都非常的真切，但無論是什麼反應，都是讓我們更堅信走進菜市場是正確的選擇，聽到各方的聲音，不只是同溫層的相互取暖。

但楊子賢強調，這次踏進菜市場宣講，就是踏出彰化年輕人的第一步，用平易好懂的語言與方法，來跟鄉親說明，讓更多人知道如何讓台灣人注意香港、新疆的現在進行式，台灣不要成為新疆第二，也不要成為香港第二，也因為有這個強大的理念，讓已錄取台大社會系的林宗洧，雖然車禍受傷，也照樣上街，展現年輕人對於保住台灣民主自由的力量。

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