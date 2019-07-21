他們落選議員變政府官員？盧市府挨轟成收容所

2019-07-21 12:04

〔記者歐素美／台中報導〕東勢區農會總幹事田士欣夫人王绣滿，參選市議員落選後，獲延攬進台中市政府客家事務委員會業務組擔任機要職組員，因兼任東勢區農會理事遭檢舉，遭公務員懲戒委員會懲戒，她已於今年4月離職，但除了王绣滿，國民黨參選議員落選的楊啟邦及陳駿霖，也都在民政局擔任機要專員，市府儼然成為落選議員收容所。

王绣滿參選本屆台中市第14選區（東勢、和平、石岡、新社）市議員，選前呼聲很高，不料意外落馬，因具客家背景，台中市長盧秀燕上任後，延攬其進入市府客家事務委員會業務組擔任機要職組員，王绣滿因兼任東勢區農會理事，被人檢舉違反公務員服務法。

客委會調查發現，其不實填寫「公務員經營商業及兼職情形調查表（具結書）」，依法將她函送司法院公務員懲戒委員會懲戒，公懲會判決其降一級改敘。

客委會主委江俊龍表示，王绣滿是在他擔任主委前就到客委會服務，客委會接獲檢舉後也依法調查並移送公懲會，行政程序沒有問題。

據了解，王绣滿是盧秀燕就職市長沒多久，於今年1月到客委會服務，被檢舉後於４月即離職；王绣滿對此表示，公懲會已判決，不願多談。

除了王绣滿，前市議員楊永昌的兒子楊啟邦，參選本屆台中市第1選區（大甲、大安、外埔）市議員落選後，也被延攬進市府民政局擔任機要職專員；陳駿霖參選第10選區（中區、西區）市議員落選，也同樣進入民政局擔任機要職專員，市府儼然成為落選市議員收容所。

據國民黨議員私下透露，因黨內同仁參選失敗，有其壓力，所以盧秀燕在市府為他們安插位置酬庸；民政局長吳世瑋則表示，陳駿霖擔任過3屆公德里長，楊啟邦也長期擔任議員助理，對地方熟絡，因在地方服務過，地方有什麼狀況都很清楚，才延攬兩人進民政局協助處理地方事務。

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