蔡英文：盼中國瞭解每次大選台灣人民想表達什麼

2019-07-21 09:24

〔特派記者楊淳卉／丹佛20日報導〕台美關係持續深溫，面對兩岸關係發展，總統蔡英文今下午（台北時間21日上午）於美國丹佛與國內媒體茶敘時表示，在下一次的大選，以民主方式來決定我們自己的未來，是台灣人民最重視的價值和很重要的考慮。我們希望持續維持台海和平穩定，但也希望中國方面瞭解，台灣人民所希望的是什麼、我們重視的是什麼，我們在每一次大選，我們想表達的是什麼。

蔡總統表示，台灣人民在意的是民主自由和人權，和我們對於我們未來的選擇權。在下一次的大選，以民主方式來決定我們自己的未來，是台灣人民最重視的價值和很重要的考慮。

蔡總統接著說，因此，我們在處理兩岸關係時，我們希望能持續維持台海和平穩定，但我們也希望，中國方面能了解，台灣人民所希望的是什麼、我們重視的是什麼，我們在每一次大選，我們想表達的是什麼。

此外，有記者詢問，「金融時報」以匿名說法指控中天和中時聽命於中國國台辦，中時已駁斥並採取法律行動，蔡總統卻對此回應「有聽聞過」，是否有請幕僚查證過，若沒有，是否是公開散播不實訊息？蔡總統則回應，「我也講清楚了是金融時報所寫。」

另外，針對媒體報導指，府院高層對於中共代理人修法改變方向，重點改為揭露而不是處罰，對此，蔡英文回應，「府院高層？總統不就是我嗎？我現在正在進行外交工作，你剛剛說的所謂府院高層，應該是沒有這樣的討論。」

蔡總統接著說，我們現在看到立法院的提案，是希望能大家共同討論，行政、立法部門大家會坐下來一起討論，我們的原則很清楚，台灣民主社會有言論自由，但也必須有適當措施確保台灣的安全。

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