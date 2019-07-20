柯文哲指郭台銘投資台大是戰略錯誤 永齡基金會：非投資是慈善志業！

2019-07-20 19:59

〔記者張慧雯／台北報導〕針對台北市長柯文哲今（20）日提到郭台銘投資台大醫院是戰略錯誤，因為台大太難搞了，要是投資市立聯合醫院會更好。」永齡基金會傍晚特別發出聲明表示「郭台銘創辦人帶領下所執行的台大癌醫中心醫院捐贈案，實為公益慈善志業，共投入200億的捐贈給台灣大學，非關投資。」

永齡健康基金會認為，柯市長是要提醒社會各界的是，除了台大以外，仍有許多醫學中心及醫療院所需要各界慷慨提供醫療資源的支持與協助。這也是郭台銘創辦人當年決定捐贈的用意--拋磚引玉！

永齡健康基金會指出，十分贊同除了台大醫院外，仍有許多在臨床及醫學研究非常卓越的醫院，郭台銘創辦人自2017年起發起另一個捐贈「永齡華人抗癌聯合行動」，經過一年多來的努力和推動，攜手台灣乳房醫學會與中華民國血液病學會，截至今日，共計啟動8個臨床研究計劃，累計共49家醫院參與這項行動，包含台大、高醫、台北榮總、北醫、馬偕…等，陸續通過具國際水準與規模的研究計劃與審查程序，預計每年可涵蓋近8,000名乳癌及血癌病患，執行近12,000次基因檢測。除了協助醫師更精準地診斷與選擇治療方式及用藥外，同時整合全台灣醫界精英啟動臨床研究，共同致力於探索癌症成因、發展新藥、開發新型診斷方法及設備。

「永齡華人抗癌聯合行動」目標號召全台灣最頂尖的醫師、相關醫學會與國內外生技機構共同合作，全力支持「台灣未來十年的乳癌與血癌患者基因檢測臨床研究計劃」，此為郭台銘創辦人所推動的「新醫療百年工程」重要的項目，亦為接棒台塑王永慶創辦人改革台灣醫療的重要之舉。

在此，永齡健康基金會非常歡迎台北市立聯合醫院可主動與台灣乳房醫學會、中華民國血液病學會聯繫，一同加入「永齡華人抗癌聯合行動」臨床研究計劃，為國人健康共同努力。

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