神隱20小時後勘災 韓國瑜怒批中央：為何只指責高雄

2019-07-20 18:42

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市昨天下大雨淹大水，市長韓國瑜昨晚現身餐飲職業工會餐會後，神隱約20小時，今天下午4點半現身勘查大樓地下室淹水災情，受訪時向中央要補助，並怒指「難道台南、屏東沒下雨嗎？為何指責高雄。」

韓國瑜昨晚約7點多現身高雄市餐飲職業工會餐會活動，事隔20小時左右才又現身勘災，先被問及赴宴一事；他強調，只是去致意，不是赴宴，全台灣餐飲工會理事長來高雄開會，幾個月前計畫，今年由高雄市餐飲工會主辦，到場17分鐘，只喝1杯白開水，歡迎大家來高雄，一道菜都沒吃，謝謝大家就離開，如果不到場，全台10幾萬名工會會員及理事長都會罵。

苓雅區至誠路大樓地下室近20部汽機車泡水，電盤進水全棟停電；韓國瑜接著說，這次淹水災情行政院長、內政部長態度奇怪，難道只有高雄下大雨嗎？屏東沒下、台南沒下、桃園沒下嗎？為何只指責高雄。

韓國瑜表示，去年（執政前）市區50公分以上室內淹水，每戶補助1萬5000元，行政院再加發2萬，今年為何不能比照？民進黨執政偏差態度，不管台南、嘉義、屏東（災情），只看著高雄，拜託請求中央，高雄不要特權，只要比照去年加發2萬，讓每戶獲得3萬5000元補助款。

至於大樓淹水部分，市府派抽水機進駐，由當地正仁里里長黃敏捷協助從昨晚9點起抽水，副市長李四川上午勘查，韓國瑜下午再到場，原本滿溢積水抽掉一半，半數車身仍泡在水中。

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