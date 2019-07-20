高雄淹水韓國瑜為何被罵翻？他一針見血曝2點關鍵

2019-07-20 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市昨降下大雨，近半行政區泡在水裡，淪為「水鄉澤國」，市民怨聲載道非常不滿，但市長韓國瑜從昨晚出席餐飲職業工會餐會後，神隱約20小時，今下午4點半才現身勘查大樓地下室淹水災情。對此，律師林智群表示，韓國瑜被奚落的主要原因，就是因為他雙重標準以及「好事都自己，壞事都別人」的心態。

高雄昨下大雨多處傳出淹水災情，韓國瑜傍晚5點半前往到災害應變中心坐鎮，事後則前往「高雄林皇宮」餐廳參加高雄市餐飲職業工會的廚藝展飯局，並被拍到坐在餐桌席與來賓互動，引起網友不滿；而韓去年市長選舉對手、行政院副院長陳其邁也在此時來到高雄視察，網友兩相對比罵翻，怒批，「高雄在淹水，韓國瑜卻在聚餐」。

對此，律師林智群在臉書表示，「說實話以高雄市目前的防洪設施，是沒辦法應付昨天的雨量的，防洪這種事情本來就是樂高積木，是歷年市長累積的成果～」。

林智群也提到，韓國瑜遭外界奚落的主要原因有2點：第一，「去年選舉時，8月高雄市下豪大雨，高雄市淹水，你拿這個東西攻擊對手，那人民就會覺得，喔那換一個黨會更好！結果換黨後，一樣淹水，那大家拿這個東西靠腰你，也是剛好而已！」

第二，「昨天清水溝時，你講得一付前面的市長都沒做事，你來擦屁股的樣子，講得好像你擦完屁股之後就0災害的樣子，這等於是把前任的努力都抹殺，那大家就會睜大眼睛看你是不是會飛天遁地？」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法