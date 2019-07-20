「神隱市長」不勘災 他嗆韓國瑜：自辭了斷放過高雄

2019-07-20 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨傍晚主持豪雨應變會議後，晚間竟現身高雄市餐飲職業工會的活動，在餐桌席與來賓互動，結果今天上午不但缺席市府災變中心行程，接連3個勘災行程，也全由副市長李四川「代打」。對此，立委徐永明嗆韓國瑜進快辭掉市長，不帶職選總統，也放過高雄。

高雄昨淹大水長韓國瑜今早缺席市府災變中心行程，連帶3個勘災行程也未到，挨批神隱，由副市長李四川代打，李四川緩頰表示，要重視專業，這是他的工作，他來比較有效。

「『神隱市長』自辭了斷，不帶職選總統，也放過高雄。」徐永明在臉書表示，高雄淹水，韓國瑜神隱，一早未坐鎮災害應變中心，而副市長李四川只知韓國瑜在高雄，卻不知為何神隱、不勘災，甚至還幫忙打圓場稱，「誰勘災不重要，能解決問題才重要。」

徐永明指出，李四川說得好，韓國瑜不能解決問題，當不當市長也不重要，反正韓國瑜已確定要選總統，那就快辭高雄市長，能不帶職參選，又放過高雄市民，豈不兩全。他也批韓國瑜，市政永遠是放最後一位，市民安全終究比不上總統之位，如果有「良心」，就快自辭了斷吧！

另外，韓國瑜一早未參加0719豪雨第二次工作會議，究竟人在哪裡？媒體今早詢問高雄市新聞局長王淺秋，韓國瑜今天人在高雄嗎？王淺秋頓了一下回說：「人在南部」。對此，綠委王定宇傻眼地說，「韓國瑜...自己服務的城市淹水了，怎麼敢這樣偷跑？到底把高雄人當什麼了？」

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