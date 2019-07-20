韓市長究竟去哪了？范世平臉書PO文發問尋人

2019-07-20 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市昨日下午起降下豪大雨，淪為水鄉澤國，甚至公車也化身為「國瑜水上樂園」，昨晚緊急取消台中造勢行程的市長韓國瑜，今日上午仍舊搞失蹤，雖有消息指出下午4點半韓國瑜將巡視淹水地區，但台師大政治所教授、陸委會諮委范世平仍在臉書提出「韓6點」，大酸「遇水則發，高雄真的要發大財了」。

范世平臉書貼文指出，距離昨夜韓國瑜參加餐會的公開行程，他已經消失了18小時，每個人都想知道他「去了哪裡？」高雄市新聞局長王淺秋只說在「南部」，是個奇怪的回答，在哪裡就說在哪裡，幹嘛說「南部」，並寫道「雲林也算南部」。

他質疑韓國瑜從今天一早到下午都不見人影，到底昨晚喝太多仍在宿醉，或是太會保密防諜，「回家還要換車，市府沒人知道他睡哪」。甚至還提醒副市長李四川「趕快報警，協尋失蹤人口」，防災指揮官竟人間蒸發，可是高雄重大安全問題，如果當上總統怎麼辦？

文中還寫道「週一到週五是韓國瑜當市長，週末與週日是陳其邁，兩個人乾脆以後在週五晚上18:00交接算了」，提及行政院副院長陳其邁昨晚間至新港抽水站巡視，酸韓意味十足。

最後不忘請韓國瑜「放過高雄一馬吧，也放自己一馬」，乾脆把市長辭了，力拼總統。不過范世平也無奈點出，韓粉一定會要民眾「正面看待」，畢竟「遇水則發」，高雄肯定發大財。

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