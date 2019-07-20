中國吹噓31條 國台辦數據自打臉

2019-07-20 12:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國去年實施對台31項措施，拉攏台灣民眾赴中發展，福建省昨稱將讓在閩台人參加社會保險、醫療保險。雖然中國祭出各項「惠台」措施，但據中國國台辦最新統計，去年2018年台灣民眾赴中雖破600萬人次、成長4.58％，約與2016年的4.53％相當，比2010年的14.65％少了許多。學者認為，中國動用所有資源、鋪天蓋地宣傳31條，實際效果有限。

中國國台辦多次宣稱，31條措施核心是為在中國大陸生活、學習、就業、創業的台胞提供同等待遇，增強台灣同胞的獲得感、榮譽感；已有包括27個省區市在內的80個地方出台具體落地措施。而中國國務院新聞辦公室昨舉行記者會，福建省委書記于偉國在北京的記者會上稱，「福建居民怎麼辦社保、醫保，台灣居民一樣就怎麼辦，完全是一家人」。

此外，中國官媒「中新社」昨也公佈，今年上半年中國批准台商投資項目2468個，同比增長21.3％；實際使用台資金額9.8億美元，同比增長42%。不過，我經濟部昨也同步公佈台商回流統計，累計已有93家台商通過審查、投資金額突破4520億元。

根據國台辦15日公佈的「兩岸人員往來統計表」，台灣民眾去年赴中計有613萬6084人次，包括觀光客與往返兩岸的台商、台幹、台生、赴中工作者等，比前年成長4.58％，而近年成長率都維持在2％到4％間。

健行科技大學教授顏建發指出，中國慣常美化數據，以利宣傳，從國台辦公佈的數據看來，31條的效果並不顯著。美中貿易戰開打後，中國內部環境更加惡化，不僅台商回流，到中國工作的台灣人也減少。據主計總處去年12月統計，2017年赴中工作降至40.5萬人，為近10年新低，去年恐已跌破40萬人。

中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程說，據統計，尚未到過中國的台灣民眾約有6成，年輕人比例更高，因此中國近年除對年輕生提供實習、就業機會，還開辦夏令營，也積極對台灣各界招攬「首來族」，提供「落地接待」，要讓沒到過中國的台灣民眾，看到「祖國」的偉大建設，以改變對中國的印象。不過，只到中國短暫停留，或許會被表象矇騙，但長期到中國居住，在不自由、監控的環境下，恐會嚴重適應不良，這也是31條吸引不了台灣人的原因。

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