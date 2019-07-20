美國國會關注台海 賈德納：持續支持對台軍售案

2019-07-20 12:17

〔特派記者楊淳卉／丹佛十九日報導〕總統蔡英文今（台北時間20日凌晨）抵達美國丹佛過境的第一個行程，分別與在地選區的參議員賈德納（Cory Gardner）、科羅拉多州長波利斯（Jared Polis）閉門會談。賈德納會後受訪表示，他認為美台關係現在是「有史以來最好」，國安會副秘書長蔡明彥則轉述指出，蔡英文在閉門會談中感謝美國支持對台軍售案，賈德納提到，美國國會友人會持續關注台海安全情勢，會持續支持對台軍售案，協助台灣提升必要的自我防衛能力，他要代表國會友人，傳達對台灣民主與國防的支持。

賈德納是參議院外交委員會亞太小組主席，他曾四度訪台，身為美國國會的挺台派，他在國會致力推動許多友台法案。今年6月初賈德納訪台時，力邀蔡英文訪問美國，也促成這次蔡英文到訪丹佛，成為首位過境美中地區的台灣總統。

蔡明彥說，蔡英文與賈德納閉門雙邊討論，觸及議題包括台海安全、國防，賈德納也說，他要代表國會友人，傳達對台灣民主與國防的支持。此外會談中還針對香港情勢交換意見，雙方都認為國際社會應給香港民眾追求民主自由的聲音更多聲援和支持。

蔡明彥指出，會談中也觸及假訊息的問題，賈德納重視接下來選舉過程中，台灣政府和社會該如何因應假訊息的衝擊與挑戰。大家提到如何在維持言論自由的民主原則下，還能因應外來勢力對民主體制的滲透與破壞，若台灣能在這次選舉能建立好的模式，將會給世界其他民主國家很好的典範。

蔡明彥也提到，科羅拉多州對再生能源產業非常重視，蔡總統也對這方面議題很有興趣，因此蔡英文與科羅拉多州長波利斯閉門會談時，波利斯有向蔡英文說明再生能源發展狀況與產業革新的方向。此外，蔡英文也邀請波利斯有機會到台灣訪問，波利斯承諾明、後年他有亞洲行程，可以規劃看要不要到日本和台灣訪問。

蔡英文於明天上午（台北時間21日凌晨）將參訪美國國家大氣研究中心與美國國家再生能源實驗室，賈德納也都將陪同。

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