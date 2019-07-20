守住台灣！蔡總統向僑胞喊話：明年一定要回來投票

2019-07-20 11:28

〔特派記者楊淳卉／丹佛十九日報導〕總統蔡英文今過境停留美國丹佛市第一天晚間（台北時間20日上午）與當地主流暨僑界人士晚宴。蔡總統以中、台、英語致詞表示，台灣受到中國很大的壓力，面對壓力，總統要做的事情只有一個，就是把壓力頂住。她說，2020總統大選是台灣的關鍵，「咱這關一定要過（台語：我們這關一定要過）」，這個時候一定要團結，才守得住台灣，明年1月一定要回來投票。

丹佛僑宴僑胞報名踴躍，原預計400多人參加，最後有將近700位僑胞報名，席開68桌。蔡總統致詞時感謝許多僑胞遠道而來，並向僑胞報告此行過境紐約及訪問加勒比海4個友邦成果。她表示，她本來以為這不是很大場，因為丹佛是台灣人比較少的地方，但是進來時有人告訴她這場有680人，用台灣話講，就是「煏桌（台語：爆桌）」。

蔡總統表示，很多朋友關心台灣的未來，她知道很多人很著急，因為感覺中國步步進逼，一手硬一手軟，想要壓迫台灣接受「一國兩制」。

蔡總統說，台灣確實受到很大的壓力，但是面對壓力，總統要做的事情只有一個，就是把壓力頂住。無論她過境紐約還是丹佛，甚至於訪問邦交國，她到哪裡，中國的打壓就到哪裡。因為，他們不想見到台灣的總統走向國際、和國際交往。蔡英文做得越多，他們抗議的動作就越大。

對於蔡總統在過境紐約及丹佛時都有中國僑民到場抗議，蔡總統說，民主的國家才能享受抗議的自由，這些中國朋友來到國外，真的要珍惜這樣的自由。大家看看香港最近發生的事情，就知道自由和民主的珍貴。

蔡總統接著說，大家也看到中國採取訊息戰、假消息，在滲透台灣社會。很多國際媒體，也都提到中國怎麼利用台灣的言論自由，來干預媒體，傷害台灣的自由。她接著拜託僑胞，遇到令人懷疑的訊息，要「不轉傳、快查證、幫澄清」。

蔡總統說，來自中國的打壓，無論外交、內政，從來都沒有停止過。但是各位，不管壓力有多大，蔡英文都會挺住，台灣也會挺住，堅守民主、珍惜自由，保護主權，絕對不在壓力底下屈服。

蔡總統最後和僑胞喊話表示，2020年大選是台灣的關鍵，我們這關一定要過，我們外部和內部的挑戰，越來越大。這個時候，一定要團結做夥，一定要團結，才守得住台灣、守得住台灣的民主。

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