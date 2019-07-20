與蔡總統會面 賈德納：現在台美關係有史以來最好

2019-07-20 10:16

〔特派記者楊淳卉、呂伊萱／美國丹佛─台北連線報導〕總統蔡英文於當地時間19日下午（台北時間廿日凌晨4點45分）抵達美國丹佛市，過境丹佛的第一個行程，分別與科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）及參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）會見。賈德納於今晚間出席僑宴前受訪表示，現在的台美關係是「有史以來最好」，他與蔡總統談及安全議題與經濟機會，包括美國國務院今年8月批准對台22億美元的軍售案。

賈德納向媒體表示，這是台灣總統首次訪問科羅拉多，很高興今天與蔡總統討論安全議題與經濟機會，兩人討論了日益密切的美台關係，明天他們也有一整天的行程，他認為這是進一步呈現兩個偉大的民主聲音「美國和台灣」的大好機會，看看我們可以共同做些什麼。

賈德納說，當我們提到「亞洲再保證倡議法案」，這將進一步促進美國和台灣之間的聯繫，我們也會繼續落實「台灣關係法」，並繼續推動立法，例如「台北法案」，這個將強化進一步在全球範圍加強美台的外交機會。

賈德納表示，兩人會見中討論了最近的安全協議，亦即22億美元的軍售案，現在正在國會。這是「台灣關係法」義務的屢行，也是「亞洲再保證倡議法案」去年由總統簽署生效後，我們繼續實行對台軍售，且是常態化的，我們會繼續這類型的軍售。兩人還討論了美國和台灣自由貿易協議的機會，他將繼續與政府合作，推進自貿協議的討論。

媒體詢問，明年蔡總統與賈德納都面臨選舉，兩人是否交換選舉議題？賈德納說，兩人都希望確保我們的選舉是安全、公平和自由的，兩人並沒有深入討論選舉政治，而是著重在什麼對台灣有利，以及我們之間的關係。

賈德納也形容，現在的台美關係是「有史以來最好」，「看看科羅拉多州的人們，他們對雙方關係的支持，以及台灣在科羅拉多超過2億美元的銷售市場，這些是美國人民和台灣之間關係與支持。」

賈德納說，明天兩人也將深入討論能源合作機會，包括「亞洲再保證倡議法案」中鋪陳，關於美國將在亞洲進一步尋求能源夥伴關係。他曾和蔡總統和台灣相關領域領袖，針對再生能源、液化天然氣和新能源機會進行了多次討論，明天也將與其他人一起進行這方面的討論，這是我們關係之中一個重要的部分。

至於兩人會見時，賈德納是否帶來國會的訊息？賈德納說，我們參議院、國會向總統傳達的訊息，除了歡迎之外，當然國會訊息在我們的關係之中是重要的，以及我們如何從香港面臨的威脅、看待台灣所面臨的威脅和挑戰，這也是為什麼我們每一位與台灣站在一起，在此刻更加重要。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法